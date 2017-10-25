Венецианская комиссия едет разбираться с судебной реформой Польши

Делегация Венецианской комиссии прибывает в среду с двухдневным визитом в Варшаву, где встретится с представителями законодательной, исполнительной и судебной власти, а также деятелями различных правозащитных институтов и объединений судей и юристов.

По результатам этой поездки, а также следующей, которая планируется в ноябре, Венецианская комиссия на сессии в декабре утвердит рекомендации относительно реформирования судебной сферы страны.

Эти рекомендации комиссию попросила разработать Парламентская ассамблея Совета Европы.

Ожидается, что рекомендации относительно законов о прокуратуре и реформы судопроизводства будут приняты на пленарной сессии Венецианской комиссии 8-9 декабря.

Накануне глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша “не приемлет внешнего вмешательства” в процесс реформирования системы судопроизводства. Он подчеркнул, что это внутреннее дело Польши и ЕС, а международные институты не должны в него вмешиваться.

Как информировало агентство, в марте 2016 года Венецианская комиссия обнародовала заключение относительно изменений к закону о Конституционном суде Польши, принятому в конце 2015 года. Венецианка тогда предложила свои рекомендации относительно изменений к этому закону. Однако в Польше подчеркнули, что это - рекомендации, и они не являются обязательными к исполнению.