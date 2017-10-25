«Ближний круг» Путина может контролировать порядка 24 млрд долларов

«Ближний круг» Владимира Путина может контролировать порядка 24 миллиардов долларов. Об этом сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности.

Итоги расследования были опубликованы накануне поздно вечером, передает Эхо Москвы.

Члены семьи, старые друзья и друзья, ставшие членами семьи» российского президента владеют активами на общую сумму, которая составляет десятую часть годового бюджета страны, говорится в материалах.

Имена людей, входящих в этот самый «ближний круг», в целом, давно известны: это связанные с нефтегазовыми активами и крупными господрядами бизнесмены Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, а также братья Ротенберги.

Отдельная часть расследования посвящена людям, которые, предположительно, выполняют роль «кошельков» Путина: среди них ставший известным после публикации «панамского досье» виолончелист Сергей Ролдугин. Двое других — Михаил Шеломов и Петр Колбин также владеют компаниями, которые контролируют активы огромной ценности. Так, Шеломову принадлежит некое общество с ограниченной ответственностью «Акцепт», которое получило многомиллионный кредит. от одного из кипрских офшоров.

Сам Путин не раз опровергал владение незадекларированными активами. В недавнем интервью режиссеру Оливеру Стоуну президент заявил, что «в гробу карманов нет».