Последнее обновление: 24.10.2017 17:43

Курсы валют в банках Минска на 24 октября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 1,953 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 1,956 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,004 рубля и составила 2,296 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,005 рубля и составила 2,3 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,39 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,4 (снизился на 0,01 рубля).

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