Последнее обновление: 25.10.2017 14:25

США приостановили на полгода действие санкций для ряда компаний Беларуси

США продлили во вторник режим приостановки санкций в отношении ряда компаний Беларуси, сообщает американское Министерство финансов.

В сообщении указывается, что данное решение в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», включая ее филиал в США, «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Полоцк Стекловолокно», «Нафтан» и «Лакокраска» будет действовать до 30 апреля 2018 года, «если не будет отозвано или не будет принято другое решение».

Отмечается, что «все граждане США, вовлеченные в прямые или косвенные транзакции с указанными структурами на сумму свыше 50 тысяч долларов, должны уведомить об этом госдепартамент США не позднее, чем через 30 дней после осуществления сделки.

При этом подчеркивается, что все активы данных компаний, находящиеся под американской юрисдикцией, «останутся блокированными». Как указывается, они «не могут быть переданы, выплачены, изъяты или использованы каким-то другим образом».

Предыдущее послабление действовало с 28 апреля 2017 года. Изначально санкции были введены США в 2006 году против ряда лиц и организаций Беларуси по обвинению в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов».

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