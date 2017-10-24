Россельхознадзор может снова ограничить ввоз говядины из Минской области

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию 16,5 тонны говядины с одного из белорусских предприятий.

Ведомство может снова ограничить поставки всей говядины из Минской области, сказала помощник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"В последнее время инспекторы Россельхознадзора отмечают некоторую негативную тенденцию, связанную с участившимися случаями ввоза мяса говядины с нечитаемыми или срезанными клеймами. Так, на текущей неделе в ППУ "Красная Горка" запрещен ввоз в Российскую Федерацию 16,5 тонны охлажденного отруба мяса говядины на кости", - сказала Мелано.

"Продукция следовала в сопровождении ветеринарного сертификата №05-00510127, выданного Государственной ветеринарной службой Республики Беларусь 20.09.2017 на мясо, выработанное ООО "Акдимол" Минской области", - добавила она.

Мелано отметила, что в ветеринарной службе Минской области Беларуси не сделали правильных выводов, что может привести к повторному введению ограничений на поставки продукции со всей области на территорию России.

"В этой связи Россельхознадзор считает целесообразным ввести временные ограничения на поставки продукции в Россию предприятия ООО "Акдимол" Минской области. В случае продолжения фиксации нарушений предприятиями Минской области служба не исключает введения временных ограничений на все предприятия Минской области", - сказала Мелано.

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий. В частности, в февраля этого года вводились временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области.