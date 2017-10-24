В Молдове назначили министра обороны... без Додона

Церемония принятия присяги новым министром обороны Молдовы Еудженом Стурзой прошла во вторник, 24 октября, в Государственной резиденции.

Указ о назначении Стурзы на должность министра обороны подписал председатель парламента Андриан Канду, временно (на период назначения министра обороны и принятия присяги) исполняющий обязанности президента Молдовы.

"Хочу вам пожелать успешной деятельности на посту министра обороны. Республика Молдова нуждается сегодня в функциональном правительстве, особую роль в котором играет Министерство обороны. Хотелось бы надеяться, что сегодняшнее назначение министра обороны положит конец институциональному и конституционному кризису в стране", - отметил Канду.

По его словам, Молдова сегодня нуждается в действенной, профессиональной и эффективной армии, которая способствовала бы укреплению национальной и региональной безопасности.

Присутствовавший на церемонии премьер-министр Молдовы Павел Филип отметил особую значимость назначения нового министра обороны, так как страна нуждается, прежде всего, в завершении и принятии новой Стратегии обороны Молдовы. Премьер выразил надежду, что молдавская армия укрепит свои позиции и авторитет, в том числе благодаря сотрудничеству со своими внешними партнерами, включая Североатлантический альянс НАТО.

Новый глава оборонного ведомства Стурза поблагодарил представителей правящей коалиции за оказанное доверие, отметив, что одной из главных его задач на этом посту станет дальнейшая модернизация национальной армии. Стурза обратил особое внимание на то, что армия не должна быть вовлечена в политические игры.

Кандидатура Стурзы на пост министра обороны была предложена правительством 12 сентября нынешнего года, однако президент Игорь Додон отказался подписать указ о его назначении на этот пост. После повторного отказа президента подписать соответствующий указ правительство обратилось в Конституционный суд за разъяснениями.

Несколько дней назад, 17 октября, Конституционный суд вынес вердикт о том, что "из-за неисполнения президентом своих конституционных полномочий", временно (на период утверждения министра обороны и принятие у него присяги) исполнять обязанности президента будет либо премьер-министр, либо председатель парламента.

Должность министра обороны Молдовы оставалась вакантной с начала 2017 года, когда Додон подписал указ об увольнении с поста министра Анатола Шалару.

Отметим, что это первый в истории современной Молдовы случай, когда при действующем главе государства обязанности президента исполняет председатель парламента.