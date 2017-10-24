Премьер Польши анонсировала кадровые изменения в правительстве

В польском правительстве в ближайшее время произойдут кадровые изменения. Об этом во вторник заявила премьер-министр Польши Беата Шидло, передает TVN24.

“Это решение принято. Будут изменения в правительстве, я эти изменения обсуждаю с лидером партии “Право и справедливость” (PiS) Ярославом Качиньским, что является нормальной практикой”, - заявила Шидло.

Она добавила, что решение об изменениях в составе Совета министров РП будет объявлено в течение ближайших дней.

Действующий глава правительства отметила, что она лично не чувствует “усталости и истощения” и готова и впредь выполнять свою работу на посту главы правительства.

Шидло призвала политиков и СМИ не спекулировать на теме изменений в польском правительстве.