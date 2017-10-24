Последнее обновление: 24.10.2017 17:43

Премьер-министр Венгрии объявил Центральную Европу "зоной без мигрантов"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что Центральная Европа является последним местом континента, "свободным от мигрантов". Об этом он сказал в Будапеште во время выступления, посвященного 61-й годовщине антисоветского восстания в Венгрии.

“По словам венгерского премьера, единство таких стран, как Венгрия, Польша и Чешская Республика может привести к остановке глобализации и массовой миграции”, - говорится в сообщении AP.

По мнению Орбана, Европа должна быть "безопасной, справедливой, гражданской, христианской и свободной", и вернуться к величию, которое она имела до того, как стать все более мультикультурной.

Он также повторил свою критику в адрес руководства Европейского Союза и сказал, что внешние границы Европы должны быть защищены.

Как сообщалось, ранее Орбан заявлял, что Венгрия не изменит своей позиции в отношении иммиграции после того, как Высший суд Европейского Союза отклонил иск Венгрии и Словакии против квот на мигрантов.

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