Последнее обновление: 24.10.2017 17:43

Победитель австрийских выборов намерен создать коалицию с правыми популистам

Председатель победившей на парламентских выборах Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которому президент страны Александр Ван дер Беллен поручил сформировать правительство, намерен создать коалицию с правыми популистами.

Он пригласит на коалиционные переговоры Австрийскую партию свободы (АПС) во главе с Хайнцем-Кристианом Штрахе, сообщил Курц во вторник в Вене.

По словам 31-летнего главы МИД Австрии, обе партии объединяют целый ряд похожих программных пунктов и, прежде всего, общее стремление к переменам. "Австрия заслужила оперативное и быстрое формирование правительства", - добавил Курц. Он также указал, что коалиционные переговоры могут начаться уже 25 октября. Одновременно лидер австрийских консерваторов подчеркнул, что будущая коалиция будет иметь проевропейскую направленность.

Начало коалиционных переговоров консерваторов с правыми популистами было ожидаемо, в особенности после того как партии сообщили о положительных результатах предварительных консультаций. Общим программным пунктом двух партий является, среди прочего, стремление свести к нулю нелегальную иммиграцию. Ранее Курц сообщил, что сначала проведет встречи с руководителями всех партий, представленных в новом составе парламент, после этого начнутся переговоры о формировании коалиционного правительства.

Выборы в нижнюю палату парламента прошли в Австрии 15 октября. АНП победила, заручившись, согласно предварительным данным, поддержкой 31,6 процента избирателей, принявших участие в голосовании. На втором месте оказалась Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) с 26,9 процента голосов. Замкнули тройку лидеров правопопулисты из Австрийской партии свободы (АПС), за которых проголосовали 26 процентов избирателей. В парламент также прошли либералы (5,1 процента) и "Список Пильца", отколовшийся от партии "зеленых". Если Себастьян Курц сможет сформировать правящую коалицию, то он станет самым молодым лидером страны Евросоюза.

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