Мадрид угрожает силой "восстановить закон" в Каталонии

Центральное правительство в Мадриде готово использовать силу " в Каталонии. Об этом в интервью изданию The Times рассказал представитель испанского правительства и министр образования Иньиго Мендес де Виго, добавив, что Мадрид будет использовать каталонскую полицию для подавления протестов, которые угрожают общественному порядку.

"Ни одно правительство не хочет каких-либо актов насилия, но правительство должен быть убеждено в том, что закон выполняется, и если есть люди с другой стороны, которые не хотят соблюдать закон, то через Mossos d'Esquadra (каталонскую полицию – ред.) нам придется восстановить закон", - подчеркнул чиновник.

Как известно, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске регионального правительства Каталонии и новые выборы в регионе.

В свою очередь парламент Каталонии решил в четверг, 26 октября, провести заседание, на котором ответит Мадрида на уведомления о взятии контроля над регионом в свои руки.

Накануне в Каталонии также заявили, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет к ужесточению контроля над регионом.