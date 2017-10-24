Последнее обновление: 24.10.2017 17:43

США продадут Чехии универсальные вертолеты на $575 миллионов

Государственный департамент Соединенных Штатов принял решение о продаже Чехии 12 универсальных вертолетов UH-1Y Venom и запчастей к ним на приблизительную сумму в $575 млн.

Соответствующая информация размещена на сайте Управления военного сотрудничества министерства обороны США (Defense Security Cooperation Agency).

"Эта продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, помогая повысить безопасность партнера по НАТО, что является важной силой для обеспечения мира и стабильности в Европе. Предполагаемая продажа поддержит потребности Чешской Республики в самообороне и поддержит цели НАТО по обороне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Чехия намерена использовать эти вертолеты для модернизации своих вооруженных сил, укрепления обороны страны и предотвращения региональных угроз. Эта продажа также будет способствовать военной цели Чехии по совершенствованию своих военных возможностей, а также еще больше усилит их операционную совместимость с США и другими союзниками по НАТО.

Сообщается также, что возможная продажа не изменит основной военный баланс в регионе и не повлияет на оборонную готовность Соединенных Штатов.

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