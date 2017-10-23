Еврокомиссия поддержала меры Мадрида в отношении Каталонии

Еврокомиссия поддерживает конституционные меры правительства Испании в отношении разрешения каталонского кризиса, заявил в понедельник официальный представитель исполнительной коллегии Еввросоюза Маргаритис Схинас.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября.

Глава женералитета Карлес Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях.

"Эти меры, на которые ты намекаешь, вписываются в конституционный контекст", — сказал Схинас, отвечая на вопрос испанской журналистки.