Россия намерена создать автомобильный хаб в Мексике

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в воскресенье о возможности создания автомобильного хаба в Мексике.

"Сегодня торговля между странами сильно усложняется. Чтобы нам поставлять автомобили на латиноамериканский рынок, мы думаем над тем, чтобы создать индустриальный автомобильный хаб, и как одну из конкурентных площадок использовать мексиканскую платформу", — сказал Мантуров в ходе заседания делового форума в Сан-Луис-Потоси.

По его словам, в этом случае можно использовать преимущества для поставок машин в те страны, с которыми у Мексики складываются торговые отношения, в том числе, в рамках соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA.

Мантуров отметил, что в нынешних условиях правила ВТО уже не работают. "Работают другие механизмы: страны могут по отношению друг другу вводить санкции, ограничивать ввоз той или иной номенклатуры товаров, вводить пошлины. И мы тоже защищаем свой рынок", — заметил российский министр.

Автомобильный рынок Мексики занимает седьмое место в мире по производству легковых и грузовых автомобилей и первое место в Латинской Америке. В 2016 году количество произведенных на территории Мексики автомобилей достигло исторического пика в 3,5 миллиона штук, где 1,9 миллиона — легковые автомобили и 1,6 миллиона — грузовые. В 14 мексиканских штатах расположено 20 производственных терминалов, на данный момент в Мексике производится 48 моделей легковых автомобилей и 10 моделей грузовых, включая производство двигателей для них.

Продажи легковых автомобилей на внутреннем мексиканском рынке в 2016 году составили 1,6 миллиона штук. По прогнозам, ежегодный прирост составит 7,3% и к концу 2020 года достигнет 1,8 миллиона автомобилей.