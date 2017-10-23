Последнее обновление: 23.10.2017 17:22

Турция потребовала от Германии выдать 81 человека по делу о госперевороте

Анкара направила Берлину 81 запрос на выдачу предполагаемых преступников с тех пор, как в Турции в июле 2016 года была совершена попытка государственного переворота, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на ответ немецкого правительства на парламентский запрос фракции "Левые".

"С июля 2016 года Турция в 81 случае запросила у Германии выдать предполагаемых преступников", — пишет издание. Какие причины для выдачи назвала Турция, не уточняется.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Власти Турции обвинили организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил ее и отверг обвинения.

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