Весной 2018 года на границе России с Беларусью могут быть установлены погранпосты

Весной 2018 года на границей России с Беларусью могут быть установлены временные пограничные посты, предупредил первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

«Мы достаточно жестко будем работать с мая месяца», - заявил Горовой в ходе заседания Совета Федерации (цитата по «Интерфаксу»).

Возможность появления погранпостов он объяснил беспокойством российских властей по поводу открытости границы, в условиях когда власти Беларуси разрешили гражданам 80 стран мира приезжать в свою страну без визы.

«Если мы не унифицируем миграционное законодательство и не перейдём на единую миграционную карту до марта, правительством РФ предварительно проработан вопрос об установлении временных пограничных постов как на автотрассе, так и на железной дороге без остановки пассажирских поездов», - сказал Горовой.

Первый замглавы МВД подчеркнул, что его ведомство беспокоит также использование транзита через Беларусь людьми, разыскиваемыми российскими правоохранительными органами в связи с подозрительными поездками в Сирию.

«Они сегодня возвращаются в Киев, едут по дороге, где тоже граница открыта, затем по Смоленской трассе к нам», - сказал Горовой.

В январе 2017 года Александр Лукашенко своим указом разрешил гражданам 80 стран мира въезжать в страну без виз на срок не более 5 суток. В начале февраля Федеральная служба безопасности восстановила на границе с Беларусью пограничную зону, упраздненную в 1995 году после подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и Белоруссией.

Позднее ФСБ разъяснила, что приказ о введении погранзоны не накладывает ограничений на свободу пересечения государственной границы гражданами России и Беларуси.

«Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска через государственную границу», — пояснили в ФСБ.

В свою очередь Лукашенко раскритиковал решение о введении погранзоны, заявив, что оно было принято российскими властями в нарушение межгосударственных договоров.

«Один какой-то министр, пусть даже сильный, фээсбшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ», — заявил он.

С 15 мая рейсы между Россией и Беларусью в российских аэропортах переведены в международные сектора. Пассажиры этих рейсов, не являющиеся гражданами двух стран, должны проходить погранконтроль, россиянам и белорусам необходимо представлять при прохождении контроля в аэропортах России посадочные талоны.