Рада направила в КС проекты законов о неприкосновенности депутатов

Верховная рада в четверг, 19 октября, направила в Конституционный суд два законопроекта - президентский о внесении изменений в статью 80 конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов и другой, внесенный более 150 депутатами, - о внесении изменений в конституцию в части отмены неприкосновенности народных депутатов.

Эти решения были поддержаны соответственно 336 и 328 депутатами при минимально необходимых 226.

Президентский законопроект предлагается изъять из 80-й статьи Основного закона норму, по которой народным избранникам "гарантируется депутатская неприкосновенность". Также из конституции изымается норма о том, что "народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

Аналогичные положения содержит проект закона, который был внесен в Верховную раду в июле текущего года более 150 народными депутатами.

Эти законопроекты отличаются лишь тем, что согласно президентской инициативе, изменения в конституцию должны вступить в силу с 1 января 2020 года, отмечает "Интерфакс". Однако, как заявлял ранее народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, положение о сроке вступления в силу изменений в конституцию не будет включено в "тело" Основного закона, а останется в переходных положениях закона после его принятия, что позволит 226 голосами откладывать дату вступления в силу отмены депутатской неприкосновенности.

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной радой только при наличии вывода Конституционного суда о соответствии документа требованиям статей 157 и 158 Основного закона.

Кроме того, в четверг авторы законопроекта о создании Антикоррупционного суда отозвали документ. Об этом "Українським Новинам" сообщил соавтор документа, заместитель председателя фракции "Объединение "Самопомощь" Егор Соболев. По его данным, заявление об отзыве законопроекта подписали все шесть его авторов. Инициаторами законопроекта, кроме Соболева, являются депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко из "Блока Петра Порошенко", Иван Крулько из "Батькивщины", а также заместитель председателя Рады Оксана Сыроид.

До этого депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Алексеев отозвал законопроект о создании антикоррупционных палат в судах.