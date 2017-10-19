Последнее обновление: 19.10.2017 17:29

Меркель призвала Совет ЕС сократить поддержку Турции

Совет ЕС должен сообща принять решение о сокращении поддержки Турции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибыв на саммит ЕС в Брюссель.

"Я буду выступать за сокращение поддержки при вступлении (Турции в ЕС – ред.), которую мы предоставляем, но мы собираемся ориентироваться на позиционирование всех. Совет ЕС должен реагировать в этом вопросе сообща, для меня это центральное требование", - заявила Меркель.

По словам Меркель, "с демократической точки зрения, развитие в стране (Турции) очень негативное". Речь идет не только о задержаниях многих граждан ФРГ, но и об общей тенденции развития "принципа верховенства права в неправильном направлении", считает канцлер.

По данным агентства dpa, финансовая поддержка Турции как страны, ведущей переговоры о вступлении в ЕС, составляет 4,45 миллиарда евро до 2020 года.

Саммит стран-членов Евросоюза открывается 19 октября в Брюсселе. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложит Евросоюзу прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС в связи с нарушениями в Турции прав человека.

В свою очередь турецкий президент Тайип Эрдоган неоднократно ставил под вопрос пользу вступления в ЕС для его страны. Турецкий лидер ранее заявил, что ЕС заставляет Турцию ждать, тогда как его страна готова к прекращению переговоров о вступлении в Евросоюз и не нуждается в членстве в объединении.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование