Меркель призвала Совет ЕС сократить поддержку Турции

Совет ЕС должен сообща принять решение о сокращении поддержки Турции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибыв на саммит ЕС в Брюссель.

"Я буду выступать за сокращение поддержки при вступлении (Турции в ЕС – ред.), которую мы предоставляем, но мы собираемся ориентироваться на позиционирование всех. Совет ЕС должен реагировать в этом вопросе сообща, для меня это центральное требование", - заявила Меркель.

По словам Меркель, "с демократической точки зрения, развитие в стране (Турции) очень негативное". Речь идет не только о задержаниях многих граждан ФРГ, но и об общей тенденции развития "принципа верховенства права в неправильном направлении", считает канцлер.

По данным агентства dpa, финансовая поддержка Турции как страны, ведущей переговоры о вступлении в ЕС, составляет 4,45 миллиарда евро до 2020 года.

Саммит стран-членов Евросоюза открывается 19 октября в Брюсселе. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что предложит Евросоюзу прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС в связи с нарушениями в Турции прав человека.

В свою очередь турецкий президент Тайип Эрдоган неоднократно ставил под вопрос пользу вступления в ЕС для его страны. Турецкий лидер ранее заявил, что ЕС заставляет Турцию ждать, тогда как его страна готова к прекращению переговоров о вступлении в Евросоюз и не нуждается в членстве в объединении.