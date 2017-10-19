Никто в Европе не признает независимость Каталонии - председатель Европарламента

Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил сегодня в интервью испанской радиостанции Cadena Cope, что ни одна страна Европы не признает независимость Каталонии от Испании.

"Руководству Каталонии не стоит объявлять о независимости (Каталонии от Испании), потому что никто не заинтересован в ее независимости, никто в Европе не признает независимую Каталонию. Никто не поможет руководству Каталонии, если она пойдет по этому пути", - сказал А.Таяни.

Глава Европарламента подчеркнул также, что вопрос независимости Каталонии является испанской, а не европейской проблемой. А.Таяни призвал урегулировать споры между Мадридом и Барселоной на основе законов и конституции страны.

Ранее глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон вновь проигнорировал требование премьера Испании Мариано Рахоя ответить на вопрос, провозгласил ли он независимость Каталонии от Испании.

В своем письме в четверг он подтвердил приостановку декларации о независимости, а также заявил, что намерен объявить независимость Каталонии от Испании, если Мадрид откажется от диалога по этому вопросу.

В ответ на это правительство Испании объявило об экстренной встрече совета министров 21 октября, в ходе которой оно намерено применить 155-ю статью Конституции Испании, тем самым лишив полномочий властей Каталонии.