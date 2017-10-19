КГБ с применением оружия и техники проведет учения на границе с Украиной

Комитет государственной безопасности Беларуси 19-20 октября проведет учебно-тренировочные мероприятия совместно с Пограничным комитетом в международном пункте пропуска "Олтуш", который находится на границе с Украиной.

Тренировку гэбисты объясняют "реализацией комплекса мер по обеспечению безопасности при проведении II Европейских игр в Беларуси в 2019 году".

"В период с 03.00 до 05.00 20 октября 2017 г. возможно ограничение движения транспортных средств в указанном пункте пропуска", - говорится в сообщении КГБ.

Мероприятия пройдут в закрытом для СМИ режиме.