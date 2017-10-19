Эксперт ООН рекомендовал МВФ выдавать кредиты в обмен на обещание сократить военные расходы

Независимый эксперт ООН заявил, что нынешние условия предоставления кредитов Международным валютным фондом (МВФ) приводят к сокращению социальных выплат малоимущим, в том числе пенсионерам.

Правозащитник ООН настоятельно рекомендовал МВФ отказаться от этой порочной практики и вместо этого выдавать государствам кредиты в обмен на введение моратория на военные расходы и обещание бороться с коррупцией и отмыванием денег.

"Я с сожалением отмечаю тот факт, что нынешняя практика международных финансовых учреждений по выдаче займов иногда идет вразрез с целям Организации Объединенных Наций, ведет к нарушению основных принципов в области прав человека, а также подрывает усилия по достижению Целей устойчивого развития", - сказал независимый эксперт по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка Альфред-Морис де Зайас.

Он подчеркнул, что при выдаче кредитов МВФ навязывает государствам реформы или меры "жесткой экономии", которые во многих случаях оборачиваются массовой безработицей, социальными потрясениями и ростом неравенства, в том числе в сфере образования и здравоохранения.

Альфред-Морис де Зайас призвал взять на вооружение "мудрую политику", поощряющую лидеров государств к обеспечению защиты прав человека и продвижению устойчивого развития в интересах всех жителей страны, сообщает центр новостей ООН.

В этой связи эксперт ООН предложил выдавать государствам кредиты в обмен на их готовность бороться с коррупцией, налоговым мошенничеством, незаконным вывозом средств в офшорные зоны и готовность ввести на весь срок выплаты кредита мораторий на военные расходы.