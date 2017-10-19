В Новой Зеландии пришла к власти оппозиция

Новым премьер-министром Новой Зеландии станет лидер оппозиционной Лейбористской партии Джасинда Ардерн, несмотря на то, что большинство голосов на выборах получила правящая Национальная партия.

Такой результат коалиционных переговоров стал возможным после того, как руководство партии «Новая Зеландия прежде всего», которая по результатам выборов получила так называемую золотую акцию, объявило о решении создать коалицию с лейбористами, сообщает издание NZ Herald.

«Люди этой страны захотели изменений, и мы ответили на этот призыв», - подчеркнул Винстон Петерс - лидер партии «Новая Зеландия прежде всего», комментируя свой выбор в пользу оппозиционной коалиции.

По результатам выборов правящая Национальная партия заняла первое место, однако получила лишь 56 мандатов, а для получения большинства нужно 61 голос. Оппозиционная Лейбористская партия получила 46 мест, а ее политический партнер - Партия зеленых - 8 мандатов. Таким образом «золотую акцию» в новозеландском парламенте следующего созыва получила популистская правоцентричная партия «Новая Зеландия прежде всего». Ее результат составил девять мандатов, однако это количество позволило ей решать, какая большая политическая сила сформирует правительство.

Новозеландские СМИ и эксперты уже окрестили данную избирательную кампанию как «невероятное восхождение новой звезды Ардерн».

37-летняя Джасинда Арден возглавила Лейбористскую партию в августе 2017 года, за два месяца до парламентских выборов в стране.

Ардерн сумела донести до электората Новой Зеландии мысль, что действующее правительство не способно думать на перспективу, что рост экономики обусловлен миграционным бумом, а рост ВВП - возобновлением страны после природных катастроф.

Ключевыми пунктами программы Ардерн стали социальные проекты в отличие от «диктата рынка, которому подчиняются Национальные». Она заявила о готовности лейбористов пересмотреть в пользу народа подход к решению проблемы здравоохранения, гендерного равенства, борьбы с бедностью и улучшением положения детей и окружающей среды.

Таким образом, за месяц до выборов лейбористы преодолели 30% отметку поддержки населения, а за неделю до выборов их поддержка переросла 40%.