Польская PGNiG получила доступ к украинской "трубе"

Польская нефтегазовая компания (PGNiG) отныне сможет напрямую поставлять газ поставщикам в Украине благодаря доступу к украинским газопроводам.

Это предусматривает подписанное соглашение между PGNiG и ПАО "Укртрансгазом".

"Соглашение дает возможность PGNiG пользоваться украинскими газовыми системами", - информирует польская компания. Она отмечает, что до сих пор PGNiG поставляла газ только к границе с Украиной.

Как подчеркнул заместитель главы PGNiG Мацей Возняк, соглашение с "Укртрансгазом" является "очередным этапом развития торговой деятельности PGNiG в Украине".

Возняк отметил, что его компания внимательно следит за ситуацией на газовом рынке Украины.

"Если возникнут благоприятные условия, то мы это используем для интенсификации торговой деятельности", - заявил Возняк.

С августа 2016 года до конца первого полугодия этого года PGNiG поставила в Украину 660 млн куб. м газа.