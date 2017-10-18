ОПЕК склоняется к идее продлить глобальных пакт на 9 месяцев - источники

ОПЕК и страны вне картеля, включая Россию, склоняются к продлению пакта на девять месяцев, в то время как превзошедший ожидания рост спроса может позволить отложить принятие решения до начала следующего года, сообщили четыре источника в ОПЕК.

Организация стран-экспортеров нефти и девять государств вне картеля, включая Россию, заключили соглашение о сокращении нефтедобычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки вплоть до марта 2018 года ради борьбы с избытком предложения, оказывающим давление на цены.

После медленного прогресса в начале, ОПЕК больше уверен в том, что соглашение работает. Цены на нефть достигли максимумов двух лет на фоне снижения акций, сильного мирового спроса и замедления роста сланцевой добычи в США, а также благодаря высокой приверженности нефтепроизводителей пакту.

Три источника в ОПЕК сказали, что, скорее всего, картель примет решение сохранить соглашение до конца 2018 года, в то время как четвертый сообщил, что для устранения избытка запасов будет необходимо продлить сделку на срок от шести до девяти месяцев.

“Если спрос будет расти уверенно, то принятие решения может быть отложено до следующего года, - сказал один из четырех источников в ОПЕК. - Но есть большая вероятность того, что оно будет принято в ноябре”.

Производители нефти продолжают вести переговоры в преддверии следующего заседания картеля, которое состоится 30 ноября в Вене.

Незадолго до этого, 23 и 24 октября, в Вене пройдет заседание Совета управляющих ОПЕК - органа не влияющего на политику картеля - на котором пройдет неформальное обсуждение вариантов развития событий и сценариев, сказали источники в ОПЕК.

Если решение не будет озвучено в ноябре, картель и его союзники смогут встретиться в начале 2018 года, сказали два источника в ОПЕК.

ОПЕК надеется сократить уровень запасов в развитых странах до среднего уровня пяти лет. Последние данные показали, что уровень запасов приближается к заветной отметке, однако процесс все еще продолжается.

В августе ОПЕК сообщил, что запасы находились на уровне 2,996 миллиарда баррелей, что на 171 миллион баррелей выше среднего пятилетнего значения по сравнению с 340 миллионами баррелей в январе.

Решение об увеличении объема сокращения, которое ОПЕК отклонил в ходе последнего заседания в мае, вряд ли будет рассматриваться в ноябре, сказали два источника в ОПЕК, тогда как некоторые нефтепроизводители будут пытаться еще больше сократить добычу.

Президент России Владимир Путин сообщил 4 октября, что соглашение может быть продлено вплоть до конца 2018 года, хотя министры ОПЕК не давали конкретных обещаний.

С укреплением рынка отпала срочность в принятии дальнейших мер. Нефть марки Brent торгуется на уровне $58 за баррель, а значит, хороший, по мнению Саудовской Аравии, уровень цены в $60 уже вполне досягаем.

ОПЕК и аналитики вне картеля повысили прогнозы роста мирового спроса на нефть. Согласно последнему ежемесячному отчету картеля, в следующем году может наблюдаться дефицит предложения на мировом рынке, если участники картеля сохранят добычу на сентябрьском уровне.

Министр нефти Кувейта сообщил в воскресенье, что рынок двигается в правильном направлении и еще слишком рано принимать решение об увеличении объема сокращения нефтедобычи.

Однако источники в ОПЕК сказали, что соглашение, скорее всего, будет продлено на девять месяцев.

“Я полагаю, что министры будут продлевать пакт до тех пор, пока уровень запасов не придет в норму”, - сказал один из четырех источников в ОПЕК.