Украина вышла из соглашения с РФ о специализации военных предприятий

Правительство Украины прекратило действие заключенного с Россией соглашения о сохранении специализации предприятий, производящих продукцию военного назначения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал это решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения 18 октября.

Соглашение от 21 декабря 2000 года предусматривало, что Украина и Россия способствуют сохранению сложившейся производственной и научно-технической специализации предприятий и организаций, которые принимают участие в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества.

Согласно договору, стороны не должны были передавать третьей стороне, в том числе иностранным физическим и юридическим лицам и международным организациям материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, документацию и информацию, полученные в рамках соглашения, без письменного согласия стороны, которая его поставила.

9 августа этого года правительство Украины разорвало соглашение с РФ от 18 июля 2003 года, регулирующее порядок взаимодействия сторон при экспорте продукции военного назначения в третьи страны.