Мадрид грозится приостановить автономию Каталонии

Центральное правительство Испании готово приостановить автономию Каталонии, если глава ее правительства Карлес Пучдемон не уточнит статус региона до утра 19 октября.

"Как премьер-министр Испании, так и заместитель премьер-министра заявили, что правительство готово применить статью 155 Конституции и временно приостановить автономию каталонского региона на северо-востоке страны", - говорится в сообщении Xinhua.

Правительство в Мадриде прибегнет к такой мере, если каталонский лидер Пучдемон не уточнит до 10 часов утра 19 октября (по местному времени) статус региона.

Как сообщалось, 10 октября в парламенте Каталонии была подписана декларация о независимости региона от Испании, однако вступление в силу этим документом было отложено.

После этого премьер-министр Испании Мариано Рахой дал каталонскому лидеру время до понедельника, 16 октября, для ответа на вопрос, провозглашена независимость региона или нет.

Однако в назначенный день Пучдемон в своем письме премьер-министру Испании не предоставил четких ответов и попросил о двухмесячных переговорах с центральным правительством.

Мадрид, со своей стороны, продолжил настаивать на четком ответе Пучдемона, установив крайний срок до утра 19 октября.