Иранский лидер пригрозил "разорвать" ядерную сделку в случае выхода из нее США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду сказал, что Тегеран будет соблюдать условия заключенной в 2015 году ядерной сделки с мировыми державами, пока ее придерживаются другие подписавшие соглашение стороны, и “разорвет” пакт в случае выхода из него США, сообщило иранское государственное ТВ.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе ужесточил риторику в отношении Тегерана, отказавшись подтвердить Конгрессу соблюдение Ираном ядерной сделки, заключенной в президентство Барака Обамы, и пригрозив выйти из соглашения.

Другие страны-участники соглашения - Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай - говорят, что Вашингтон не может в одностороннем порядке аннулировать пакт, положения которого закреплены резолюцией ООН.

Хаменеи приветствовал их поддержку, но сказал, что этого недостаточно.

“Европа должна противостоять (применяемым) Америкой практическим мерам”, - сказал он, добавив, что, если Трамп выйдет из соглашения, “Иран его разорвет”.

Хаменеи также сказал, что Тегеран намерен продолжить развивать свою спорную ракетную программу, несмотря на давление со стороны Европы и США, призывающих ее закрыть.

“Они должны избегать вмешательства в нашу оборонную программу”, - сказал Хаменеи.

“Они (европейцы) спрашивают, почему у Ирана есть ракеты. А почему у вас есть ракеты? Почему у вас есть ядерное оружие? Мы считаем, что для европейцев неприемлемо присоединяться к запугиванию, которым занимается Америка”.