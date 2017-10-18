Последнее обновление: 18.10.2017 17:25

Додон пригрозил Конституционному суду Молдовы уголовным делом

Президент Молдовы Игорь Додон пригрозил действующим судьям Конституционного суда страны уголовным преследованием после того, как КС вынес решение, которое обязывает главу государства утверждать повторно поданную ему Кабмином кандидатуру министра обороны, а в случае отказа - разрешает парламенту начать процедуру импичмента. Об этом молдавский лидер заявил на брифинге во вторник.

"Сегодня (17 октября - ред.) правительство и парламентское большинство, контролируемые одной партией, сделали еще один шаг к окончательной узурпации государственной власти. И на этот раз, как и во многих других случаях, соучастниками выступили судьи Конституционного суда. Решением, принятым сегодня судом, Конституция Республики Молдова была грубо нарушена, что является серьезным прецедентом", - сказал Додон.

Президент отметил, что Конституционный суд имеет право толковать Основной закон, а не устанавливать в Конституции непредвиденные процедуры и сроки.

Как утверждает Додон, Конституция Молдовы не обязывает президента назначать министра при повторном выдвижении, так же как и обнародовать законы.

Молдавский лидер также подчеркнул, что после избрания нового парламента будет сформирован новый состав Конституционного суда, который займется "полным пересмотром многих принятых решений, имеющих антигосударственный характер и подрывающих авторитет государственных учреждений".

Кроме того, по мнению Додона, все действия нынешних судей КС станут предметом "тщательного расследования, в том числе в рамках Уголовного кодекса".

17 октября 2017 года Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о том, что право выдвижения кандидата на пост министра обороны страны, а также его отзыва с должности отныне принадлежит исключительно премьер-министру, а президент обязан утвердить повторно представленную правительством кандидатуру.

Согласно решению КС, повторный отказ президента назначить главу Минобороны нарушает конституционные обязанности главы государства и грозит ему импичментом.

В сентябре 2017 года депутаты молдавского парламента от Либеральной партии начали сбор подписей под законопроектом о запуске процедуры импичмента Додона.

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