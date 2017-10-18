Китай намерен создать чистое и контролируемое интернет-пространство, заявил генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с речью на открытии 19-го съезда Компартии Китая.

"Мы активизируем деятельность, связанную с контентом в интернет-пространстве, создадим систему полного контроля, мы обеспечим его чистоту", — заявил китайский лидер.

Он подчеркнуть, что для реализации этих целей необходимо уделять особое внимание появлению ошибочных сведений в глобальной сети, в особенности тех, которые касаются политической идеологии и принципов.

"Предстоит проводить в жизнь систему ответственности за идеологическую работу, интенсифицировать выработку идеологических позиций и усиливать их управление, обращать внимание на четкое разграничение вопросов, касающихся политических принципов, идеологического сознания и научных точек зрения, занимая четкую позицию, выступать против разного рода ошибочных взглядов и противостоять им", — заявил Си Цзиньпин.

По его словам, стране также необходимо "уделять повышенное внимание созданию и обновлению средств распространения информации, наращивать потенциал СМИ в области распространения информации, ориентирования, оказания влияния и завоевания общественного доверия".

Очередной 19-й съезд Коммунистической партии Китая открылся в Пекине в среду, он продлится до 24 октября. Делегаты рассмотрят доклад Си Цзиньпина о проделанной работе 18-го созыва КПК, заслушают рабочий доклад Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД), примут поправки к уставу партии, а также изберут новый состав Центрального комитета КПК и ЦКПД. 25 октября пройдет первый пленум Центрального комитета КПК 19-го созыва, по итогам которого станет известен новый состав Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.