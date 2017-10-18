В Литве начинают публикацию сообщений агентов КГБ

Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы начинает обнародование агентурных сообщений агентов советской спецслужбы КГБ, сообщает Delfi.

"Таких документов в особом архиве Литвы сохранилось довольно много, их обнародование должно позволить обществу сформировать более точное представление о деятельности агентов КГБ", - отметили в центре.

Начинается обнародование агентурных сообщений агентов, действовавших в литовских эмигрантских организациях: в главном комитете по освобождению Литвы, Всемирной литовской общине, Совете литовцев Америки, Литовской общине Америки и в обществе Santara-Sviesa.

Позже планируется обнародовать агентурные сообщения о научно-технической разведке и шпионаже, которыми занимались агенты во время научных и рабочих стажировок.

Немалую часть агентурных сообщений составляет информация от действовавших в окружении Католической церкви секретных сотрудников.

"В период перестройки деятельность КГБ особенно активизировалась, тогда "воскрешались" даже архивные агенты КГБ для наблюдения, контроля и влияния на начавшиеся в обществе новые процессы", - говорится в сообщении.

Центр обнародует информацию о деятельности КГБ на сайте с 2011 года. На сегодняшний день на сайте уже обнародовано более 5500 документов.