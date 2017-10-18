Олигархи захватили Украину - Хельсинская комиссия США

Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинская комиссия США) назвала коррупцию и власть олигархов в Украине основным "внутренним врагом" для дальнейшего развития государства. Об этом идет речь в отчете Комиссии, обнародованном на ее официальном веб-сайте.

"Стойкость и влияние олигархов в Украине является основой постоянной коррупции в стране. Олигархи захватили Украинское государство, вытеснили некоррумпированные политические партии и конкурируют между собой в разворовывании украинских богатств", - подчеркнули в Хельсинской комиссии.

Украинские олигархи являются "не столько бизнесменами, сколько придворными", которые превращают политические и личные связи в монополии, которые поддерживаются государством.

В отчете отмечается, что сначала олигархической конкуренции способствовали два явления: отсутствие реформ в первые годы независимости Украины и газовый арбитраж.

"Сегодня Украина осуществила многие важные реформы, которые помогли преодолеть коррупцию, в частности, в сфере энергетики, финансов и экономики. Однако судебные реформы продолжают отставать", - подчеркивается в документе.

В этой связи отмечается на необходимости для Украины продвигаться с остальными реформами, поддержанными как гражданским обществом, так и международным сообществом. "В конечном итоге, олигархи должны быть преобразованы из придворных на предпринимателей и бизнесменов, чтобы, наконец, прекратить всеобъемлющую институционную коррупцию", - отмечается в отчете.

Сделать это можно с помощью мощного гражданского общества и свободных СМИ.

В докладе содержатся многочисленные рекомендации по отраслям с акцентом на важность реформирования судебной власти. В частности, "Украине следует как можно скорее создать антикоррупционный суд, чтобы обеспечить окончательный необходимый фрагмент антикоррупционной архитектуры Украины", подчеркнули в Хельсинской комиссии США.

В отчете также обсуждается вопрос об усилении электронного управления и свободы прессы как механизмов, которые позволят украинскому гражданскому обществу, включая независимые СМИ, осуществлять мониторинг процесса реформ и предотвращать его отклонение.