КС Испании аннулировал каталонский закон о референдуме о независимости

Конституционный суд Испании аннулировал принятый каталонскими властями 6 сентября закон, предусматривавший проведение в Каталонии референдума о независимости, сообщает во вторник газета El Pais.

Изначально Конституционный суд приостанавливал действие этого документа. Теперь же суд единогласно признал закон неконституционным и, следовательно, недействительным.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Власти Испании с самого начала предупреждали, что не будут считать результаты этого голосования законными.

После референдума глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон не дал четкого ответа, объявляет ли Каталония о независимости. Власти Испании потребовали от каталонского руководства до 19 октября внести ясность в этот вопрос.