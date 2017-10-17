Поддерживаемые США силы освободили Ракку из-под контроля ИГ

Поддерживаемые США боевики во вторник полностью освободили сирийскую Ракку из-под контроля “Исламского государства”, положив конец четырехмесячной битве за фактическую столицу ИГ.

Источник Reuters сообщил, что боевики подняли флаг курдских Отрядов народной самообороны (YPG), самой сильной группировки боевиков SDF, на стадионе в Ракке.

Командир Сирийских демократических сил (SDF) Роджа Фелат сказал, что сражение окончено, но альянс курдских и арабских боевиков ликвидирует заложенные на стадионе мины и ищет возможные укрытия боевиков ИГ.

Базирующий в Великобритании Наблюдательный совет по правам человека в Сирии сообщил, что город полностью освобожден из-под контроля “Исламского государства”.

Потеря Ракки может символизировать, что джихадистская группировка сдает позиции. Из города боевики планировали атаки за рубежом.

SDF с июня пытались взять под контроль бывшую фактическую столицу самопровозглашенного халифата ИГ при международной коалиции во главе с США.

“Мы знаем, что на территориях, которые занимали боевики ИГИЛ, до сих пор находятся самодельные взрывные устройства и мины-ловушки, поэтому SDF продолжат расчищать эти территории”, - сказал представитель коалиции полковник Райан Диллон.

Боевики “Исламского государства” лишились большого количества контролируемых территорий в Сирии и Ираке в 2017 году, включая главный бастион ИГ в Мосуле. В Сирии они были вынуждены вернуться обратно в долину реки Евфрат и сирийскую пустыню.

SDF отбили у ИГ здание госпиталя в ходе ожесточенной схватки в понедельник и вторник, говорится в заявлении представителя альянса Мустафы Бали.

Стадион и госпиталь стали последними основными позициями ИГ после отступления части боевиков группировки в воскресенье, в результате которого в последнем сражении участвовали только иностранные боевики “Исламского государства”.

SDF пользовались поддержкой авиации и спецподразделений во главе с США с самого начала борьбы за Ракку.

Альянс начал финальную атаку в воскресенье после того, как группа сирийских джихадистов покинула город, оставив для защиты последних позиций лишь около 300 боевиков.

Ракка стала первым крупным городом, захваченным “Исламским государством” в 2014 году до серии быстрых побед в Ираке и Сирии, в результате которых под контролем самопровозглашенного халифата оказались миллионы людей.

Боевики ИГ использовали город в качестве оперативного центра для боевых действий на Ближнем Востоке и планирования атак за рубежом и некоторое время удерживали там западных заложников.

SDF также взяли под контроль окрестности города, ставшие одной из последних линий обороны ИГ.