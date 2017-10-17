Последнее обновление: 17.10.2017 16:37

Разведслужбы Беларуси и РФ работают в теснейшем контакте - Лукашенко

Разведывательные службы Беларуси и России работают в теснейшем контакте. Об этом Лукашенко заявил на встрече с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

"Вы возглавляете очень важную структуру. Скрывать тут нечего: мы работаем в теснейшем контакте. Я постоянно информирован по всем вопросам. Я также благодарен вам за сотрудничество наших разведслужб. Скрывать, опять же, здесь нечего, хотя это непубличные организации: мы защищаем интересы наших государств и народов - так, как и все специальные службы в любом государстве", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

В то же время он признал, что в сотрудничестве разведывательных органов обеих стран есть определенные вопросы, например, по координации деятельности, согласованию направлений совместной работы по защите национальных интересов.

"У нас сегодня есть возможность обсудить эти проблемы", - отметил Лукашенко.

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