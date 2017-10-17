Турция закрыла небо для северного Ирака

Турция заявила о закрытии своего воздушного пространства для рейсов из и в аэропорты на территории, подконтрольной правительству северного Иракского Курдистана. Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, сообщает АРА.

"Отныне ни один самолет не сможет летать в аэропорты (которые контролируются - ред.) северным иракским региональным правительством, и ни один самолет, который вылетит из аэропорта в северном Ираке, не сможет воспользоваться воздушным пространством Турции", - сказал он.

Как известно, 25 сентября вопреки запрету центрального правительства в Багдаде состоялся референдум о независимости Иракского Курдистана, на котором «за» высказались около 93 процентов его участников. Не только центральная власть Ирака, но Иран и Турция, которые имеют значительные курдские меньшинства и побаиваются нарастания сепаратистских настроений среди местных курдов, резко раскритиковали референдум относительно независимости Иракского Курдистана.

Тегеран остановил авиарейсы в и из курдского региона и провел военные учения вблизи курдской границы. Однако Иран отрицает сообщение о закрытии пограничных переходов с северным Ираком в ответ на референдум за независимость в автономном курдском регионе.