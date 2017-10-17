Отель на Мальдивах предлагает услуги по созданию идеальных фото для соцсетей

На Мальдивах появился отель, где клиентам предлагают воспользоваться услугами Instagram-дворецкого по созданию идеальных фотографий.

Как пишет The Telegraph, за дополнительную плату специально обученный человек подскажет, как сделать так, чтобы снимки из путешествия вызывали восхищение в соцсетях. В ходе прогулки, которую в отеле называют #instatrail, специалист проведёт гостей по самым живописным местам в округе, подскажет, с какого ракурса лучше всего снимать ту или иную локацию, в какую позу встать. Клиенты покатаются на качелях, установленных на берегу океана, и посетят первый в мире подводный ресторан Ithaa.

Также гости могут совместить услуги Instagram-дворецкого с часовым любованием звёздами, трёхчасовым кулинарным классом или пятичасовым турне по местным атоллам.