Последнее обновление: 17.10.2017 16:37

Отель на Мальдивах предлагает услуги по созданию идеальных фото для соцсетей

На Мальдивах появился отель, где клиентам предлагают воспользоваться услугами Instagram-дворецкого по созданию идеальных фотографий.

Как пишет The Telegraph, за дополнительную плату специально обученный человек подскажет, как сделать так, чтобы снимки из путешествия вызывали восхищение в соцсетях. В ходе прогулки, которую в отеле называют #instatrail, специалист проведёт гостей по самым живописным местам в округе, подскажет, с какого ракурса лучше всего снимать ту или иную локацию, в какую позу встать. Клиенты покатаются на качелях, установленных на берегу океана, и посетят первый в мире подводный ресторан Ithaa.

Также гости могут совместить услуги Instagram-дворецкого с часовым любованием звёздами, трёхчасовым кулинарным классом или пятичасовым турне по местным атоллам.

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