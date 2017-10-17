Курсы валют в банках Минска на 17 октября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,001 рубля и составил 1,959 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 1,963 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,022 рубля и составила 2,305 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,01 рубля составила 2,31 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,41 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,42 (не изменился).