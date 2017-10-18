Курсы валют в банках Минска на 18 октября 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,001 рубля и составил 1,958 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,001 рубля и составил 1,962 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,005 рубля и составила 2,3 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,001 рубля составила 2,091 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,41 (не изменился), минимальный курс продажи составил 3,42 (не изменился).