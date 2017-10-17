Последнее обновление: 17.10.2017 16:37

В Турции продлено чрезвычайное положение

Правительство Турции в понедельник продлило режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.

Сделано это было по рекомендации Национального совета безопасности. Решение правительство должно быть еще одобрено парламентом, но это является формальной процедурой, поскольку большинство в парламенте у правящей Партии справедливости и развития, которой руководит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Между тем оппозиция призывает отменить чрезвычайное положение, ограничивающее гражданские права и свободы. Критики Эрдогана обвиняют президента в том, что он использует режим ЧП для введения удобных ему декретов в обход парламента

Изначально режим ЧП был введен в стране 20 июля 2016 года после неудавшейся попытки госпереворота сроком на три месяца, затем он продлевался. Режим, в частности, позволяет президенту и правительству Турции вводить новые законы без одобрения парламента.

С момента введения чрезвычайного положения в Турции задержано более 50 тысяч человек, а 150 тысяч чиновников, юристов, военных и полицейских потеряли свою работу.

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