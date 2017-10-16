Worldsteel ждет замедления темпов роста спроса на сталь в 2018 году

Темпы роста мирового спроса на сталь могут замедлиться до 1,6 процента в будущем году после всплеска в 2017 году, вызванного ситуацией в крупнейшем потребителе Китае, сообщила в понедельник Всемирная ассоциация производителей стали World Steel Association.

Спрос в будущем году вырастет до 1,648 миллиарда тонн после 1,622 миллиарда тонн в этом, оценила ассоциация. Оценка за 2017 год предполагает номинальный рост в 7 процентов и реальный в 2,8 процента.

“Риски для глобальной экономики... до какой-то степени стихли. Мы видим лучший баланс рисков с кризиса 2008 года, - заявила организация на генассамблее в Брюсселе. - ...В 2018 году мы ждем замедления спроса, главным образом из-за более медленного роста в Китае”.

Сталелитейная отрасль, оцениваемая примерно в $900 миллиардов в год, служит индикатором глобального экономического здоровья. Средние мировые цены выросли с 12-летних минимумов 2015 года примерно на 50 процентов, подсчитали консультанты агентства MEPS.

В этом году Китай закрыл большую часть своих устаревших и зачастую нелегальных индукционных печей, которые ранее не попадали в официальный баланс спроса и предложения, что привело к расхождению номинальной и реальной динамики.

Worldsteel ожидает, что спрос в Китае в этом и будущем году достигнет 765,7 миллиона тонн. В 2017 году эти цифры соответствуют номинальному росту в 12,4 процента и реальному в 3 процента, говорит организация. В будущем году спрос, как ожидается, останется на том же уровне.

Worldsteel, которая представляет более чем 160 компаний, отвечающих за 85 процентов мирового производства стали, в апреле ожидала рост глобального спроса всего на 1,3 процента в 2017 году и на 0,9 процента в 2018 году.

“Прогресс на мировых рынках стали в этом году вселяет надежду. Мы видели расширение и укрепление курса на циклическое восстановление”, - сказал председатель комитета по экономике Worldsteel Т.В. Нарендран.

Однако будущие перспективы, особенно в долгосрочном периоде, менее радужны.

“Отсутствие сильного двигателя роста для замены Китая и долгосрочное сокращение потребности в стали из-за технологических и экологических факторов в будущем продолжат оказывать давление на спрос на сталь”, - заявила организация.

Спрос в Индии, третьем по величине в мире потребителе и основной надежде индустрии после Китая, может вырасти всего на 4,4 процента в этом году и на 5,7 процента в следующем, по сравнению с апрельскими прогнозами в 6,1 процента и 7,1 процента соответственно.

В то же время в основном благодаря китайским сокращениям с рынка уходят избыточные мощности, сказал гендиректор организации Эдвин Бэссон на генассамблее.

“Есть многочисленные свидетельства того, что в течение двух лет КНР закроет мощности, сопоставимые с суммарно установленными в США, в первую очередь индукционные”, - сказал Бэссон

“Мощностей (все еще) достаточно в мире, чтобы удовлетворить спрос на ближайшие 20 лет, но мы оптимистичны, потому что G20 (Глобальный форум по излишним сталелитейным мощностям) смотрит на это и налицо хорошая кооперация между всеми странами-участницами”, - сказал он.

Официальная статистика из Китая показывает, что с начала прошлого года он сократил около 100 миллионов тонн легальных сталелитейных мощностей и 120 миллионов тонн нелегальных индукционных.