Путин ввел санкции против КНДР в ответ на ракетно-ядерные испытания

Владимир Путин ввел ограничения против Северной Кореи в области научно-технического сотрудничества. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Следует приостановить научно-техническое сотрудничество с лицами и группами лиц, представляющим КНДР», - говорится в указа.

Сотрудничество допускается «в области ядерной науки и техники, аэрокосмического машиностроения и авиационной техники или передовых производственных технологий и методов» только в том случае, если оно не будет способствовать развитию ядерной и баллистической программ Северной Кореи.

Кроме того, Путин поручил лишать морские суда, связанные с осуществлением ядерной программы КНДР, госрегистрации в России, а также запретить таким судам заходить в российские порты (за исключением случаев, когда заход в порт необходим в связи с чрезвычайной ситуацией).

КНДР запрещается использовать любую недвижимость на территории России в любых целях, кроме дипломатический и консульской деятельности, а сами диппредставительства КНДР не смогут иметь более одного банковского счета на каждого аккредитованного в России дипломата.