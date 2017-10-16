Последнее обновление: 16.10.2017 17:50

В Саудовской Аравии сделали заявление по ядерному оружию

Госминистр Саудовской Аравии по вопросам внешней политики Низар бен Обейд Мадани заявил, что нельзя допустить появления ядерного оружия у какой-либо из стран региона.

"Ядерного оружия не должно быть ни в одной стране арабского региона", - сказал он в Душанбе в кулуарах Форума Арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджаном.

Он обвинил Тегеран в проведении агрессивной политики в отношении трех арабских стран – Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.

"Сегодня неспокойная ситуация является результатом неправильной политики Ирана, которая ведет к разногласиям в регионе", — сказал он, обвинив Иран во вмешательстве в политику соседних стран.

Ранее в ответ на заявления президента США Дональда Трампа глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф отметил, что Тегеран может выйти из ядерной сделки, если со стороны других участников мирового сообщества будет предпринята попытка восстановить санкции.

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