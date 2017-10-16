Последнее обновление: 16.10.2017 17:50

Китайская космическая станция потеряла управление и падает

Китайская космическая станция Tiangong-1 падает на Землю после потери контроля.

При столкновении ее обломки могут причинить серьезный вред, пишет The Guardian.

Скорость падения станции возрастает. По данным экспертов, модуль весом 8,5 тонн упадет на Землю через несколько месяцев.

Астрофизик из Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл отмечает, что орбита станции отклонилась и это ускорило ее падение.

Часть Tiangong-1, как ожидается, сгорит в атмосфере, но некоторые обломки (около 100 кг), по мнению экспертов, долетят до поверхности Земли.

Китайское космическое агентство потеряло контроль за станцией в начале 2016 года. Запущена она была в сентябре 2011 года.

2 октября астероид размером с автобус пролетел на сравнительно близком расстоянии от Земли.

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