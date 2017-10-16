Мадрид выдвинул Каталонии новый ультиматум

Испанское правительство возьмет Каталонию под свой контроль и начнет управлять автономией напрямую, если каталонский лидер Карлес Пучдемон до утра четверга не откажется от идеи провозглашения независимости региона, сказала вице-премьер Испании Сорайя Саенс де Сантамария.

Пучдемон в понедельник не прояснил, провозгласил ли он независимость автономии от Испании на прошлой неделе.

“У господина Пучдемона все еще есть возможность начать урегулирование этой ситуации, он должен ответить ”да“ или ”нет“ на объявление о независимости”, - сказала вице-премьер, добавив, что у лидера Каталонии есть время до 11.00 четверга.

Один из богатейших регионов Испании пригрозил отделиться после прошедшего 1 октября референдума, который конституционный суд страны назвал нелегитимным. В результате Испания погрузилась в политический кризис, ставший тяжелейшим с момента неудавшейся попытки военного переворота в 1981 году.

Пучдемон в минувший вторник символически провозгласил независимость Каталонии, но сразу же объявил об отсрочке исполнения этого решения, чтобы сначала провести переговоры с Мадридом.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой дал Пучдемону время до 11.00 понедельника, чтобы прояснить свою позицию, и до четверга, чтобы изменить решение, если лидер Каталонии все же настоит на провозглашении независимости. Премьер также сказал, что в случае объявления о независимости приостановит действие автономного статуса Каталонии.

Рахой сказал, что Пучдемон должен ответить “да” или “нет” на вопрос о том, провозгласил ли он независимость, добавив, что любой неоднозначный ответ будет воспринят как подтверждение объявления о независимости.

Лидер Каталонии в письме Рахою, опубликованном местными СМИ, не дал прямого ответа на этот вопрос.

Вместо этого Пучдемон сказал, что два лидера должны как можно быстрее встретиться и начать диалог в ближайшие два месяца.

“Наше предложение начать диалог искреннее и честное. В следующие два месяца нашей главной целью будет этот диалог, и то, чтобы поспособствовать его началу могли все международные, испанские и каталонские институты и деятели, которые выражали подобное желание”, - говорится в письме Пучдемона.

“Так мы проверим приверженность каждой из сторон найти согласованное решение”.

Канцелярия Рахоя не смогла немедленно подтвердить получение письма и отказалась от дальнейших комментариев.

Провозглашение независимости заставит Мадрид применить 155 статью конституции Испании, в рамках которой центральное правительство имеет право начать напрямую управлять любой из 17 автономий страны, если они нарушают закон.

В этом случае Мадрид сможет распустить местное правительство, назначить новое руководство, взять под контроль полицию и финансы Каталонии и провести досрочные местные выборы.

Правительство Каталонии сообщило, что 90 процентов избирателей в ходе референдума поддержали независимость региона, однако большинство противников отделения автономии от Испании бойкотировали голосование, в результате чего явка составила около 43 процентов.