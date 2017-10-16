ОБСЕ заявила о мирной передаче власти в Кыргызстане после выборов

В результате президентских выборов в Кыргызстане произошла мирная передача власти, заявил журналистам в понедельник глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Азай Гулиев.

В воскресенье в республике прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, лидирует кандидат от партии власти, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, набравший более чем 54% голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33% голосов. Он признал итоги выборов, заявив, что "выборы прошли, есть результаты, народ сказал слово".

"Наша миссия — оценить соответствие выборов обязательствам, которые взяла на себя страна… Мирная передача власти имела место и, конечно, все эти процессы необходимо довести до завершения", - заявил Гулиев.

Он отметил, что миссия "совершенно четко заявила, что данные выборы были проведены на основе конкурентности и избирательности… избирателям была предоставлена возможность выразить свою политическую волю".