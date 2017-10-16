В Дубае установили "умные скамейки" с выходом в интернет

Полиция Дубая установила "умные скамейки", работающие на солнечной энергии, у шести полицейских участков.

В своем аккаунте в соцсети Facebook дубайская полиция информировала подписчиков о том, что скамейки, оборудованные солнечными батареями, снабжены двумя USB-портами для зарядки электронных устройств и Wi-Fi роутером для выхода в интернет.

Скамейки светятся в темноте и охлаждаются при очень жаркой погоде. Они также предоставят жителям информацию о приложениях полиции для мобильных телефонов и текущих погодных условиях.

Полиция Дубая планирует разместить еще больше таких скамеек в рамках программы "Умный город" в городе-эмирате.