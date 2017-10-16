Лидер консерваторов Австрии победил на выборах на фоне укрепления позиций ультраправых

Молодой глава австрийских консерваторов Себастьян Курц готовится стать новым лидером страны после прошедших в воскресенье выборов, однако его партия не смогла заручиться большинством голосов избирателей и он, скорее всего, попытается создать коалицию с набравшими популярность ультраправыми.

Курц, 31-летний глава МИД Австрии, сумел обеспечить возглавляемой им Австрийской народной партии первое место на выборах, заняв жесткую позицию в отношении проблемы иммиграции, что практически стерло различия между риторикой консерваторов и ультраправой Австрийской партии свободы (FPO).

Обе партии укрепили свои позиции по сравнению с парламентскими выборами 2013 года, согласно предварительным результатам голосования, указавшим на резкий сдвиг симпатий избирателей вправо на фоне кризиса с мигрантами в Европе. Социал-демократы, возглавляемые нынешним канцлером Австрии Кристианом Керном, борются с FPO за второе место.

“Я совершенно потрясен, - сказал Курц своим ликующим сторонникам после завершения голосования. - Мы сделали невозможное возможным. Большое спасибо за вашу преданность и этот исторический успех”.

В то же время Курц отказался раскрыть свои планы, касающиеся создания коалиции, добавив, что хочет дождаться завершения подсчета голосов, полученных по почте, которые решат вопрос со вторым местом по итогам выборов.

Основная часть этих голосов, которые составляют примерно 16 процентов от общего количества, будет подсчитана в понедельник.

“Давайте подождем пару дней. Тогда мы поймем, каковы результаты на самом деле”, - сказал Курц в интервью телеканалу ORF, добавив, что намерен провести переговоры со всеми прошедшими в парламент партиями и не исключает возможности формирования правительства меньшинства.

Австрия стала воротами в Германию для более чем 1 миллиона беженцев во время кризиса с мигрантами, начавшегося в 2015 году. Сама Австрия в 2015 году приняла количество беженцев, равное примерно одному проценту от своего населения в 8,7 миллиона человек, и многие избиратели посчитали это чрезмерным.

Стратегия Курца, сфокусировавшегося на этой проблеме, похоже, оправдалась. Керн сделал ставку на снижение безработицы и на то, что рост ВВП Австрии в 2017 году может стать максимальным за шесть лет, представляя Курца кандидатом от богатых.

По подсчетам венского Института социальных исследований и консультирования (SORA), не включившим голоса, отданные по почте, Австрийская народная партия (OVP) Курца победила на выборах, набрав 31,6 процента голосов. Социал-демократы Керна, нынешние партнеры OVP по коалиции, получили 26,9 процента голосов, немного опередив FPO с 26 процентами.

Согласно подсчетам научно-исследовательского института ARGE Wahlen, социал-демократы опережают FPO лишь на 0,5 процентного пункта.

Австрийская партия свободы не дотянула до рекордных 26,9 процента голосов, набранных в 1999 году, однако сохраняет хорошие шансы впервые более чем за 10 лет войти в состав правительства, учитывая разногласия между OVP и социал-демократами.

Лидер FPO Хайнц-Кристиан Штрахе, обвинявший Курца в краже идей своей партии, отказался сказать, с кем предпочел бы создать коалицию.

“Все возможно, - сказал он в интервью ORF. - Мы довольны этим большим успехом, и ясно одно: почти 60 процентов населения Австрии проголосовало за программу FPO”.

Программа антимигрантской и антиисламской FPO схожа с риторикой французского Национального фронта, но характеризуется меньшим евроскептицизмом. FPO воздержалась от похвал в отношении решения Великобритании выйти из Евросоюза, ограничившись призывом к Брюсселю предоставить больше полномочий странам-членам блока.