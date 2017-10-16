Последнее обновление: 16.10.2017 12:42

В Ирландии закрыли все учебные заведения из-за приближения шторма "Офелия"

Все образовательные учреждения Ирландии будут закрыты в понедельник в связи с приближением со стороны Атлантики шторма "Офелия", сообщило накануне Министерство образования и навыков страны.

"В связи с надвигающимся штормом "Офелия" Министерство образования и навыков информирует все школы, колледжи и другие образовательные учреждения, что они будут закрыты в понедельник, 16 октября", - говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что красный (наивысший) уровень опасности объявлен в западной части Ирландии из-за приближения шторма "Офелия".

Согласно тексту предупреждения, опубликованного на сайте Национальной метеорологической службы, красный уровень опасности был объявлен в графствах Голуэй, Мейо, Корк и Керри. На всей остальной территории страны объявлен оранжевый уровень опасности.

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