Тиллерсон пообещал продолжать диалог с КНДР "до первой бомбы"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что намерен продолжать дипломатические усилия по урегулированию отношений с КНДР, несмотря на рост напряженности в отношениях Вашингтона и Пхеньяна. Об этом глава американского дипломатического ведомства сообщил в воскресенье, 15 октября, в эфире телеканала CNN.

"Эти дипломатические усилия будут продолжены до падения первой бомбы", - подчеркнул он.

Ранее, в начале октября, президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что посоветовал Тиллерсону не тратить время на переговоры с "маленьким человеком-ракетой" - так глава американского государства назвал северокорейского лидера.

Тем не менее, по утверждению Тиллерсона, хозяин Белого дома рассчитывает избежать силового сценария в отношении Пхеньяна. "Президент дал мне понять, что я должен продолжать дипломатческие усилия", указал госсекретарь. "Он не ищет войны", - добавил Тиллерсон.

В конце сентября Трамп с трибуны ООН пообещал "полностью уничтожить Северную Корею", если она будет угрожать Вашингтону. В начале октября в Пхеньяне заявили, что поведение американского лидера - "безумно", и пообещали США "море огня" и "конец света" в случае проведения военной операции.

Глава Белого дома, в свою очередь, 7 октября написал в Twitter, что американские "президенты и их администрации вели переговоры с Северной Кореей на протяжении 25 лет, принимали соглашения и тратили огромные суммы денег, но это не сработало". "Извините, но сработать может только один способ", - добавил Трамп, не уточнив, однако, о каком именно шаге идет речь.