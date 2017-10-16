США и Южная Корея проводят учения возле берегов КНДР

США и Южная Корея начали в понедельник, 16 октября, совместные военные учения у берегов Корейского полуострова.

В маневрах, которые продлятся до 20 октября, задействованы около 40 кораблей, включая американский атомный авианосец "Рональд Рейган", сообщили в южнокорейском Минобороны.

В КНДР уже назвали действия американских и южнокорейских военных "тренировкой перед войной".

В конце сентября сразу несколько стран провели учения возле КНДР на фоне углубляющегося кризиса на Корейском полуострове. Совместные китайско-российские маневры прошли в районе между Владивостоком и расположенной к северу от Японии частью Охотского моря. США и Южная Корея, в свою очередь, направили боевые самолеты на учения над Корейским полуостровом.

Провокации со стороны Пхеньяна в последнее время следуют одна за другой. Северная Корея запускает ракеты разной дальности, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы. Президент США Дональд Трамп в связи с этим не исключил военного ответа на действия Пхеньяна.