Последнее обновление: 16.10.2017 12:42

США и Южная Корея проводят учения возле берегов КНДР

США и Южная Корея начали в понедельник, 16 октября, совместные военные учения у берегов Корейского полуострова.

В маневрах, которые продлятся до 20 октября, задействованы около 40 кораблей, включая американский атомный авианосец "Рональд Рейган", сообщили в южнокорейском Минобороны.

В КНДР уже назвали действия американских и южнокорейских военных "тренировкой перед войной".

В конце сентября сразу несколько стран провели учения возле КНДР на фоне углубляющегося кризиса на Корейском полуострове. Совместные китайско-российские маневры прошли в районе между Владивостоком и расположенной к северу от Японии частью Охотского моря. США и Южная Корея, в свою очередь, направили боевые самолеты на учения над Корейским полуостровом.

Провокации со стороны Пхеньяна в последнее время следуют одна за другой. Северная Корея запускает ракеты разной дальности, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы. Президент США Дональд Трамп в связи с этим не исключил военного ответа на действия Пхеньяна.

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