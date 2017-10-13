Еврокомиссия призвала Мадрид и Барселону к диалогу

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер выразил обеспокоенность в связи с сепаратистскими движениями в Европе и ситуацией в Испании. Правительство Испании и каталонская региональная администрация должны начать переговоры, заявил он в пятницу, 13 октября, в Люксембурге и призвал испанского премьера Мариано Рахоя взять ситуацию под контроль.

Юнкер призвал избежать выхода Каталонии из состава Испании. "Если мы разрешим Каталонии отделиться, другие последуют ее примеру", - указал он. При этом он подчеркнул, что страны не являются "временной выдумкой истории", а "существуют, чтобы остаться".

Вечером 10 октября премьер регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости, однако незамедлительно приостановил ее действие. Он объяснил это желанием запустить диалог с центральным правительством в Мадриде. Представитель правительства Каталонии назвал декларацию о независимости "символическим актом".

В свою очередь Рахой заявил, что дальнейшие действия Мадрида будут зависеть от прояснения вопроса о том, провозгласила ли Каталония независимость от Испании официально или нет. Правительство Испании направило официальный запрос Пучдемону по этому поводу. Тем самым кабинет запустил процедуру, предусмотренную статьей 155 конституции Испании, которая позволяет Мадриду лишить каталонцев автономии.

На каталонском референдуме 1 октября более 90 процентов участников голосования высказались за независимость региона, сообщили власти в Барселоне. При этом явка избирателей составила лишь 43 процента.